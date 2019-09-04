Клиентам "Приватбанка" заблокируют перевод средств на другие карты, пока они не подтвердят свое проживание на территории Украины.

Такие сообщения приходят читателям "Страны" в приложение "Приват 24".

Там говорится, что клиенты, которые прописаны в Крыму или на Донбассе (не только "ЛДНР", но и вся территория Донецкой и Луганской областей), должны подтвердить в банке место жительства на подконтрольной территории.

До такого подтверждения дается 30 дней. После чего услуга перевода между картами будет отключена.

Интересно, что такие сообщения приходят даже тем, кто имеет многолетнюю прописку в Киеве.

Подтвердить свое проживание в Украине предлагается путем физического обращения в отделение банка. Туда предлагается нести любые документы, которые удостоверяют регистрацию, пусть и временную, на подконтрольной территории.

Это и справка переселенца, и извлечение из госреестра о месте жительства, справка из жэка, договор о покупке жилья и так далее.

Как пояснили "Стране" в пресс-службе "Приватбанка", практика таких подтверждений существует давно и регулируется нормами НБУ. Почему только сейчас начали веерно рассылать "письма счастья" - не уточнили.

"Видимо в банке нет данных о прописке", - объяснил руководитель пресс-службы "Привата" Олег Серга и посоветовал тем, кто сейчас не в Украине, направить фотокопию документа с указанием регистрации в службу "Приват 24".

"Страна" уже рассказывала, как украинские банки отказывают в предоставлении услуг тем, кто прописан в Крыму или на Донбассе. Как видим, дискриминационные постановления Национального банка еще действуют.

Отметим, что практика особых проверок переселенцев на всех уровнях давно вызывает нарекания правозащитников. А в январе Верховный суд признал незаконными проверки переселенцев, которые получают соцвыплаты.