Президент Украины Владимир Зеленский учредил День безопасности пациентов, который будет отмечаться 17 сентября с этого года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Признавая обеспечение безопасности пациентов одним из важных элементов предоставления качественной медицинской помощи, и поддерживая решение 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, постановляю установить в Украине День безопасности пациентов, который отмечать ежегодно 17 сентября - во Всемирный день обеспечение безопасности пациентов", - говорится в тексте указа главы государства от 4 сентября.

Как сообщала "Страна", после своей отставки Супрун рассказала украинцам о профилактике болезни Альцгеймера. Больше двигайтесь - это способствует выживанию нейронов и установлению связей между ними, а следовательно поддерживает память в хорошем состоянии и позволяет осваивать новые навыки и информацию. Также экс-глава Минздрава посоветовала употреблять достаточное количество витаминов В12, В9 (фолиевой кислоты), витамина D и рыбы.

Напомним, что в Одесской области три десятка человек попали в больницу после уличной шаурмы.