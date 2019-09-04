Запуск реформы системы здравоохранения на вторичном уровне состоится в апреле 2020 года. Об этом сообщила новый министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая на пресс-конференции в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Согласно проекту госбюджета, запуск начнется не с 1 января, а с 1 апреля", - сказала глава Минздрава.

Скалецкая также отметила, что при реформе "вторички" будут учитываться результаты пилотного проекта в Полтавской области.

"Пилот" в Полтавской области будет масштабироватся на всю "вторичку". Сохранится система финансирования 60/40, где 60% это субвенция, а 40% - случаи лечения ",- сказала она.



Ранее "Страна" писала о том, что новая глава Минздрава рассказала о своих связях с Радуцким, который называл ее своим человеком.

Также мы сообщали, что новая глава Минздрава Скалецкая представила свою команду, в которой есть врачи, политтехнолог и экс-помощник нардепа.