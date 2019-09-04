Новый министр здравоохранения объявила, когда в Украине запустится медреформа на вторичном уровне
Запуск реформы системы здравоохранения на вторичном уровне состоится в апреле 2020 года. Об этом сообщила новый министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая на пресс-конференции в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Согласно проекту госбюджета, запуск начнется не с 1 января, а с 1 апреля", - сказала глава Минздрава.
Скалецкая также отметила, что при реформе "вторички" будут учитываться результаты пилотного проекта в Полтавской области.
"Пилот" в Полтавской области будет масштабироватся на всю "вторичку". Сохранится система финансирования 60/40, где 60% это субвенция, а 40% - случаи лечения ",- сказала она.
Ранее "Страна" писала о том, что новая глава Минздрава рассказала о своих связях с Радуцким, который называл ее своим человеком.
Также мы сообщали, что новая глава Минздрава Скалецкая представила свою команду, в которой есть врачи, политтехнолог и экс-помощник нардепа.