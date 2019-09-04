Президент Украины Владимир Зеленский указом уволил Эдуарда Крицына с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области.

"Уволить Крицына Эдуарда Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области", - говорится в тексте указа №651/2019, обнародованном на сайте главы Украинского государства в среду.

Крицын занимал эту должность с 15 июня 2018 года. В 2017-2018 года он был главой днепропетровского облуправления СБУ, в 2016-2017 году - харьковского облуправления, а перед этим работал начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.

Эдуард Крицын Фото: kharkivoda.gov.ua

Напомним, что 29 августа Верховная Рада уволила главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и назначила на эту должность Ивана Баканова.

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