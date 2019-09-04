В четверг, 5 сентября, многие регионы Украины накроет дождями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Кратковременный дождь и гроза ожидаются в большинстве южных и центральных регионов, а также в Харьковской и Сумской областях. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

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По данным синолптиков, температура в западной части и северных областях Украины ночью опустится до +8-13 градусов. Днем обещают +20-25. На остальной территории ночью +11-16 градусов, на побережье морей до +18. Днем воздух прогреется до +23-28 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украину пришли дожди и грозы, а синоптик предупреждает, что метеопрыжок "может стукнуть по голове".

Также мы сообщали, что синоптик рассказала, что в четверг потеплеет до 30 градусов.