Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анну Коваленко заместителем руководителя Офиса президента. Как сообщается на сайте президента, соответствующий указ он подписал в среду.

Анна Коваленко – активистка Майдана, командир 39-й сотни Самообороны Майдана, экс-советник трех министров обороны и министра информполитики. Избрана народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" под №30. Перед выборами в Верховную Раду стала широко известной благодаря фразе о "непреодолимом желании прострелить ногу" своим однопартийцам Максиму Бужанскому и Александру Дубинскому.

В прошлом созыве Рады была внештатным консультантом парламентского комитета по вопросам обороны и нацбезопасности. Как уже писала "Страна", в политических кругах ее считают человеком, близким к нардепу Пашинскому, который как раз и возглавляет этот комитет, а также к главе МВД Арсену Авакову.

Анна Коваленко Фото: slovoidilo.ua

Напомним, что глава офиса президента Богдан официально не подавал заявление об уходе.

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