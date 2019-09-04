Сегодня состоялось заседание правительства. После обновления состава оно проходит в закрытом режиме.

О том, что решили чиновники, рассказал на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук. Ниже пересказываем и цитируем его заявления.

Обновление команды

В Кабмине уволили старых замминистров и назначили новых. Имена названы не были. Свои посты сохранили замы министра финансов. Также народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук была назначена постоянным представителем Кабминистров в парламенте.

Увольнение Кличко

Правительство обратилось в Офис президента с представлением касательно увольнения Кличко. При этом со слов Гончарука можно сделать вывод, что Кличко он увольнять совсем не хочет.

"Я уважаю Кличко, он великий чемпион. И с удовольствием бы я уволил (бизнесмена Вадима - Ред.) Столара. Но формально у этого человека нет должности. В конечном итоге решение будет принимать президент. Но, по моему мнению, коррупция в Киеве сохранилась, группы влияния сильно отражаются на деятельности администрации. Если бы Кличко усилить! По моему мнению, усиление Кличко сильным порядочным менеджером было бы правильным. У меня таких кандидатур [для усиления Кличко] нет. Если президент примет решение, будем искать", - сказал Гончарук.

Налог для айтишников

Сегодня премьер-министр участвовал в форуме, где было объявлено о создании Фонда развития человеческого капитала. Планируется, что он будет наполняться принудительными взносами айтишников.

"Главная идея - помочь IT-сфере сконцентрировать ресурс, которым она сама будет распоряжаться… Государство будет только аккумулировать эти деньги. Мы договорились, что деньги пойдут на три сферы. Первая - стипендии. Вторая - гранты для молодых и талантливых ученых. Третье - для лабораторий, реагентов, кампусов, которые помогли бы нормально развиваться", - рассказал Гончарук.

У него спросили, сколько денег заложили в фонд.

"Решение еще не принято. Мы говорили, чтобы в следующем году айтишники оплачивали 1%. И это правильный путь. Механизм только будет запускаться, нам надо будет хороший менеджмент найти для этой организации. О конкретных суммах будем в ноябре говорить", - ответил премьер-министр.

Доступ в здание правительства

Анонсировано, что здание правительства может стать открытым для украинцев.

"Мы сейчас думаем, насколько открытым можно сделать здание правительства и двор, дискутируем. Я думаю, что результат вы увидите в течении недели. Что уже удалось сделать: мы убрали перегородки между этажами, на самокате теперь можно кататься свободно, не надо теперь зигзагами ходить".

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин расширил полномочия ГБР и теперь бюро объявило конкурс на набор 268 оперативников.

Кроме того, мы сообщали, что Гончарук сообщил, что в здании Кабмина убрали перегородки и теперь там "можно кататься на самокате".