Новый министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая призвала коллектив Минздрава продолжать начинания команды Ульяны Супрун, которые новый руководитель, в целом, считает правильными. На сегодняшней пресс-конференции Скалецкая заявила о намерении усовершенствовать начатые предшественниками реформы, уточнив, что в определенных моментах все же будут изменения. Какие именно - новоиспеченная министр не уточнила. По ее словам, она еще входит в курс дела реформы здравоохранения и вникает во все процессы внутри МОЗ.

Кроме того Зоряна Скалецкая выразила желание продолжать блог советов Ульяны Супрун, поскольку, по ее словам, ей тоже есть что рассказать украинцам.

Ранее "Страна" писала о том, что новая министр здравоохранения продолжит инициативу Супрун по легализации марихуаны.

Также мы сообщали, что после своей отставки Супрун рассказала украинцам о профилактике болезни Альцгеймера.