В пресс-службе Верховной Рады предлагают ограничить количество журналистов, которые могут получить аккредитацию в парламент.

Такое предложение высказала на заседании Комитета Верховной Рады по свободе слова руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк, передаёт корреспондент "Страны".

Для того, чтобы определить, кто из журналистов сможет получить аккредитацию для работы в Раде, она предложила создать некий Общественный совет, состоящий из представителей "уважаемых и рейтинговых СМИ".

"Именно они и должны решать, кто из коллег может получить аккредитацию", - заявила Ирина Кармелюк.

По её словам, сейчас аккредитацию может получить кто угодно, включая блогеров, общественных активистов и других людей, далёких от журналистики.

"Они получают корочку и просто гуляют по кулуарах ВР, не освещая её деятельность. В то же время, пока через пункт пропуска проходят они, в Раду не могут попасть реальные журналисты, которым надо работать", - отметила Ирина Кармелюк.

Уточняется, что, по подсчётам аппарата ВР, в кулуарах Рады всего может поместиться 400 человек, включая помощников депутатов и журналистов. Главным критерием для получения аккредитации работников медиа, по мнению Кармелюк, должен быть факт освещения работы Рады в публикациях.

"Если на протяжении двух сессий, к примеру, публикаций нет, аккредитацию этому журналисту аннулируют", - предложили на заседании Комитета.

Для этого, по словам Кармелюк, необходимо внести изменения в Закон "Про информацию". А именно - убрать строчку в законе, где написано, что пресс-служба не может отказать в аккредитации, если все документы поданы правильно. Законодательные наработки по этому вопросу руководитель пресс-службы передала членам Комитета прямо на заседании.

Глава Комитета по свободе слова Нестор Шуфрич предложил на одном из следующих заседаний организовать встречу представителей аккредитованных СМИ, аппарата Рады, пресс-службы ВР и сотрудников УДО, которые проверяют журналистов по спискам аккредитации на пункте пропуска.

Напомним, в первый день работы Рады журналистов отказывались пропускать в ложу прессы.

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