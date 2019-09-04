Кабинет министров утвердил необходимые документы для расширения полномочий Государственного бюро расследований и теперь в структуре объявили конкурс на набор 268 оперативны работников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор ГБР Роман Труба.

Он рассказал, что ждал этого полтора года пока Верховная Рада внесет изменения в законодательство и расширит полномочия ГБР, а после все документы будут утверждены Кабинетом Министров. Кроме того, он поблагодарил коллег-правоохранителей, которые давали детективам из бюро оперативную информацию по преступлениям. 

Теперь ГБР сможет осуществлять оперативное сопровождение, проводить оперативно-розыскную работу, выявлять преступления, предотвращать их.
 
"Нам бы еще дать право на прослушивание, но это следующая страница в истории, и думаю, она будет" - добавил Роман Труба.

Кроме того, директор анонсировал конкурс на набор 268 новых сотрудников бюро: 

"Этот конкурс уникален не только для ГБР, но и для системы правоохранительных органов страны в целом. Мы первые, кто сможет взять на работу оперативника прямо с университетской скамьи правовых факультетов. Поэтому, я призываю всех - молодых и опытных, инициативных и профессиональных, настойчивых и добродетельных - попробовать свои силы. Следите за нашим сайтом, там уже в ближайшее время будут все детали".

Также мы рассказывали, что Зеленский хочет самолично назначать глав Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований. Но пока поддержки конституционного большинства у законопроекта нет

Ранее "Страна" сообщала, что Труба заявил, что пока Порошенко нельзя привести на допрос принудительно, ему отправят повторную повестку.

 

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