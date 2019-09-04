Правительство Гонконга начало процедуру отзыва законопроекта об экстрадиции, ставшего причиной массовых протестов, которые продолжались все лето. Об этом со ссылкой на обращение главы местной администрации Кэрри Лам сообщает Reuters.

Сообщение по телевидению было сделано после того, как в пятницу и понедельник появились сообщения о том, что Пекин отклонил сделанное Лам предложение отозвать законопроект и что в частном порядке она сказала, что подаст в отставку.

"Длительное насилие наносит ущерб самим основам нашего общества, особенно верховенству закона", - сказала Лам.

Напомним, недовольства среди населения Гонконга начались в начале июня после внесения закона об упрощенной процедуре экстрадиции подозреваемых в другие страны, включая материковый Китай. В конце августа в Гонконге полиция впервые применила огнестрельное оружие против протестующих. Также мы писали, что в середине августа Китай стянул военную технику к границе с Гонконгом.

Между тем, в конце августа правительство Китая отклонило предложение администрации Гонконга отозвать законопроект об экстрадиции, и дало указание не уступать ни по одному из других требований протестующих.