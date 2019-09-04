Чиновники команды нового президента Владимира Зеленского убрали перегородки между этажами в здании Кабмина на Грушевского и теперь там можно свободно кататься на самокате. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства в среду.

"Мы сейчас думаем, насколько открытым можно сделать здание правительства и двор, дискутируем. Я думаю, что результат вы увидите в течении недели. Что уже удалось сделать - мы убрали перегородки между этажами, на самокате можно кататься свободно, не надо теперь зигзагами ходит", - заявил Гончарук.

Отметим, что при первом же заседании Кабмин Гончарука отменил прямую трансляцию своего заседания и собирается следующие заседания вообще сделать закрытыми для журналистов.

Напомним, что Кабмин Гончарука стал самым молодым в Европе.

Также читайте о том, что Гончарук провел видеоэкскурсию по зданию правительства и прокатился там на самокате. 1 сентября премьер показал здание правительства и прокатился на самокате по коридорам и кабинетам.