Уволенный сегодня Одесский областным советом с поста директора Одесского художественного музея, известный художник Александр Ройтбурд собирается опротестовать это решение, передает "Радио Свобода".

Любопытно, что уволить Ройтбурда пытались и раньше. В частности, 16 августа это предлагали депутаты фракции "Опозицинйний блок" Виталий Саутенков и Роман Сеник. Этот вопрос внесли в предварительную повестку дня, но позже его оттуда убрали. Но на этот раз оппонентам директора музея удалось найти 51 голос и они приняли решение об увольнении.

Сам Александр Ройтбурд считает, что решение облсовета противоречит закону.

"Это неправомерное решение, оно противоречит и здравому смыслу, и законодательству. Это решение скорее в сфере психопатологии, чем юриспруденции, поэтому борьба будет", - заявил Ройтбурд.

Напомним, Ройтбурда назначили директором Одесского худмузея в марте 2018 года. Тогда контракт был подписан на 5 лет. За это время директор должен был сделать ремонт в помещениях и привлечь интерес к музею новых посетителей.

Также "Страна" писала, чем известен уволенный директор Одесского худмузея Ройтбурд.