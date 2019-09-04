Кабмин на заседании в среду, 4 сентября, назначил представителя правительства в Раде.

Им стала народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

Ирина Верещук. Фото: KP.UA

Отметим, Ирина Верещук была 29-м номером в списке "Слуги народа". В прошлом она была мэром Раввы-Русской во Львовской области. Известна тем, что после отказа Виктора Януковича подписывать ассоциацию с Европой, призвала ЕС подписать такое соглашение персонально с Раввой-Русской.

В отставку подала в 2015 году после продолжительного конфликта со "Свободой".

Она - известный эксперт-международник, президент международного центра балтийско-черноморских исследований. В настоящее время является членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Также сообщалось, что после заседания Кабмина Гончарук на брифинге подводит итоги заседания правительства 4 сентября.