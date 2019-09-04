Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подтвердил, что Кабмин направил президенту представление на увольнение мэра Киева Владимира Кличко с поста главы КГГА. Также на брифинге после заседания Кабмина 4 сентября он объяснил, почему мэра Киева увольняют.

"Мы обратились в Офис президента относительно увольнения Кличко", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

На брифинге он ответил на вопрос, почему Кабинет министров принял такое решение.

"Я уважаю Кличко, он великий чемпион. И с удовольствием бы я [лучше - Ред.] уволил господина Столара. Но формально у этого человека нет должности. В конечном итоге решение будет принимать президент. Но, по моему мнению, коррупция в Киеве сохранилась, группы влияния сильно отражаются на деятельности администрации (речь о КГГА - Ред.). Если бы Кличко усилить… Мне кажется, усиление Кличко сильным порядочным менеджером было бы правильным. У меня таких кандидатур нет. Будем искать решение вместе с президентом".

Вадим Столар - украинский бизнесмен и политик, народный депутат Украины VI созыва. С 4 июня 2014 года - беспартийный депутат Киевского городского совета (бывший член "Партии Регионов"), первый заместитель главы Бюджетной комиссии по вопросам привлечения инвестиций. Ему приписывают влия

Ранее "Страна" сообщала, что 24 июля Богдан направил в Кабмин письмо об увольнении Кличко с поста главы КГГА. Но правительство Гройсмана отказалось его увольнять. Офис президента в свою очередь заявил, что отставку мэра Киева рассмотрят уже в новом составе Кабмине осенью.

Кроме того, мы рассказывали, что Кабмин уволил Уляну Супрун.