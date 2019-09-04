В Европе запретили въезд российскому правоэкстремисту Денису Никитину, который представлял интересы украинского "Азова" в Европе. Его считают потенциально опасным для основ свободного демократического строя. Об этом сообщает DW.

Власти Германии в феврале этого года сняли россиянина с регистрации по месту прописки в Кельне. Впрочем там он не проживал уже долге время. А в мае было аннулировано его бессрочное разрешение на пребывание в Германии.

Кроме того, радикалу вообще запретили въезд во все страны шенгенской зоны из-за его "стремления нарушить основы свободного демократического строя". Обычно такой запрет вводят в отношении преступников, и только в редких случаях - в отношении тех, кого пока только считают опасным.

"Мы последовательно противодействуем всем лицам, которые представляют угрозу нашему демократическому порядку и тем самым общественной безопасности", - заявил, коммментируя информацию, министр по делам интеграции и беженцев Северного Рейна - Вестфалии Йоахим Штамп.

34-летний Никитин (настоящая фамилия Капустин - Ред.) родился в Москве. Когда ему было 17 лет, семья, как еврейские беженцы, переехала в Германию, где обосновалась в Кельне. Но гражданство у Никитина одно - российское. Он известен, как праворадикал. Причем сначала только в российских кругах, но живя в Европе, он состоял в банде скинхедов, участвовал в беспорядках в Марселе во время чемпионата Европы по футболу 2016 года, организует бойцовские турниры и тренировки для праворадикалов - White Rex. В результате появилась целая прослойка радикалов хорошо подготовленных к уличным боям.

Немецкие журналисты называют его ключевой фигурой правоэкстремистской субкультуры Европы.

Фото: Денис Никитин. Кадр: OkolosportNews/YouTube

По данным немецкого журнала Spiegel, в судьбе Никитина есть выраженный украинский след. Он проводит много времени в Киеве. По данным "Радио Свобода". Никитин является неофициальным послом "Азова" среди праворадикалов в Европе (время от времени он ездит в Германию), организовывает соревнования ММА в спортивном клубе и киевском ресторане "Реконкиста". Праворадикал был спикером конференции "Стальной пакт"в Киеве в декабре 2017 года. В ноябре 2017 года он выступал на конференции "Европа будущего" в Варшаве. Ее организовал журнал "Штурм", известный своими связями с "Азовом".

Представители Нацкорпуса и ужгородской "Карпатской Сечи" (еще одна националистическая организация из-за которой власти Венгрии даже призывали туристов воздержаться от посещения памятника "Обретение отечества" на Верецком перевале) посещают турниры, к организации которых приложил руку российский экстремист, например, турнир неофашистов White Rex, который в этом году проводили в Риме.

По данным СМИ, в октябре 2018 года СБУ арестовывала Капустина за изготовление амфетамина и попытки купить оружие из переделанных сигнальных пистолетов, но сейчас он находится на свободе (идет следствие).

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