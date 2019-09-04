Служба безопасности Украины работает над предложениями изменений в закон об СБУ, которые предполагают возможность трансформации Департамента контрразведывательной защиты экономики (ДКЗЭ) и управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБ Украины (ГУ "К") с учетом дальнейшего создания в Украине Службы финансовых расследований. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"У нас нет права законодательной инициативы, поэтому мы разрабатываем предложения, а потом передаем их на рассмотрение в СНБО. Подготовленный законопроект, предполагающий внесение изменений в закон об СБУ в части трансформации департамента экономики спецслужбы и управления "К" подавать в парламент будет президент", - рассказали в пресс-центре спецслужбы в среду.

При этом в СБУ отметили, что ДКЗЭ уже более года переориентирован на работу по защите критической инфраструктуры страны и, соответственно, подразделение не осуществляет "контроль" над бизнесом.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что СБУ необходимо ликвидировать департамент, который занимается противодействием экономическим преступлениям.

Ранее "Страна" писала о том, что первым решением Кабмина Гончарука стала ликвидация экономического подразделения Нацполиции.