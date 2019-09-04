Взрывчатка, сдетонировавшая во дворе ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого, была начинена металлом, также во дворе нашли записку с надписью на латыни "Помни о смерти". Об этом пишет сайт полиции Тернопольской области.

"Самодельное взрывное устройство сработало во дворе ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого... Взрывной предмет был начинен металлическими составляющими и сдетонировал тогда, когда потерпевший поднял его", - говорится в сообщении. Полиция также изъяла записку, которую оставил злоумышленник возле взрывного устройства. На ней были слова "memento mori" (помни о смерти).

В полиции рассматривают несколько версий ЧП: в частности, личный конфликт, вымогательство средств, общественная и профессиональная деятельность потерпевшего.

В полиции предполагают, что взрыв во дворе Крысоватого может быть связан со взрывом самодельного взрывпакета на капоте автомобиля в центре Тернополя 2 августа. Тогда СМИ сообщали, что сдетонировал пакет на машине, принадлежащей жене экс-заместителя мэра Владимира Каминского. В частности, полиция предполагает, что эти два взрыва могут быть делом рук одних и тех же людей или человека.

Правоохранители работают над установлением и задержанием подозреваемых.

Напомним, утром 4 сентября на дворе ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого прогремел взрыв, ректору оторвало кисть руки, его жена получила травмы.

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