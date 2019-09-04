С импортеры яблок и груш в странах Евросоюза с 1 сентября не будут покупать яблоки и груши из Украины, а также других стран, не входящих в ЕС. Об этом сообщает Украинская плодоовощная ассоциация.

"Подтверждение о том, что украинские яблоки и томаты с 1 сентября не отправляются в ЕС, поступило нам сразу от нескольких экспортеров и производителей", - заявляет Ассоциация.

Все дело в том, что в силу с 1 сентября вступает директива (EU) 2019/523, принятая 21 марта 2019 года. Она предусматривает усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов и касается поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и других видов продукции.

Теперь все страны, не входящие в Евросоюз, обязаны официально объявить об отсутствии у них случаев выявления таких карантинных организмов: Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich, Rhagoletis pomonella (Walsch), Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, Tachypterellus quadrigibbus Say, Neoleucinodes elegantalis (Guenée) и Tephritidae (non-European). В Украине раньше не было случаев выявления указанных организмов, поэтому компетентный орган - Госпродпотребслужба - уже официально предложила Европейской Комиссии принять решение о беспрепятственном импорт этих товаров. Однако официального ответа от Еврокомиссии пока не поступило, а значит, поставлять эти товары пока что нельзя.

В Ассоциации уточняют, что экспортеры тепличных томатов и перца в данный момент за собственные средства пытаются юридически оформить ввоз в зоны или регионы, свободные от данных вредителей в соответствии с процедурами ЕС. Производители ожидают, что смогут разблокировать экспорт еще до середины сентября. Если же поставки не будут разблокированы, то гипотетические потери наших производителей яблок в новом сезоне могут составить около 4-5 млн долларов - это около 15% всей экспортной выручки.

Напомним, в прошлом году Украина собрала рекордный за годы независимости урожай яблок.

Также мы писали, что импорт огурцов и томатов в Украину вырос почти на треть, а экспорт обвалился из-за России.