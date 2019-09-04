Полиция задержала троих молодых людей, которые покрасили в ярко розовый цвет скульптуру-фонтан "Самсон" на Контрактовой площади в Киеве. Об этом сообщается на сайте столичной Нацполиции.

Уточняется, что около 01:00 4 сентября полицейские получили сообщение о том, что на Контрактовой площади в Подольском районе неизвестные "раскрашивают исторический памятник архитектуры".

Прибывшие на место правоохранители увидели неизвестных, которые стали убегать, но одного удалось задержать. У молодого человека с собой были кисточки и емкость с веществом, похожим на краску. Он назвал полицейским фамилии соучастников.

Таким образом, были задержаны трое злоумышленников в возрасте от 21 до 27 лет. Установлено, что они заранее готовились к совершению правонарушения.

"Во время проведения первоочередных следственных действий мы установили, что к этому преступлению фигуранты готовились заранее. В своих переписках злоумышленники обсуждали план действий, а также консультировались со знакомыми, как можно избежать наказания за содеянное. Один из вариантов - назвать свои действия установкой "арт-объекта". Однако покрашенный ими фонтан является объектом культурного наследия и без разрешения соответствующих органов какие-либо изменения внешнего вида скульптуры запрещены и наказываются в соответствии с действующим законодательством", - сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Следователи квалифицировали данное событие как повреждение объекта культурного наследия, так как скульптура-фонтан "Самсон" официально внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины в категории местного значения.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 298 (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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