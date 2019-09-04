Кабмин на закрытом заседании в среду принял решение об увольнении Уляны Супрун с должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины, сообщил присутствующий на заседании правительства народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Решение приняли единогласно. По Супрун решение окончательное ", - написал Гончаренко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что это решение принималось в пакете кадровых вопросов (увольнения) вместе с вопросом увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Фото: facebook.com

Уляна Супрун была назначена исполняющей обязанности министра здравоохранения 27 июля 2016 года. 29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров Украины, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"), в частности, кандидатуру Зоряны Скалецкой на посту министра здравоохранения Украины.

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