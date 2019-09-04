В среду, 4 сентября, Еврокомиссия назначила немецкого политика Эльмара Брока специсоветником президента ЕК Жана-Клода Юнкера по вопросам отношений с Украиной. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам представителя Еврокомиссии Мины Андреевой, решение назначить Брока на эту должность было принято по причине его знаний в этой сфере. Решение вступает в силу с момента его принятия.

Отмечается, что Эльмар Брок был депутатом Европейского парламента с 1980 по 2019 годы в группе европейских народников, он занимает активную проукраинскую позицию.

Кроме того, сообщается, что президенты Еврокомиссии Юнкер и Европейского Совета Дональд Туск поздравили нового премьер-министра Украины Алексея Гончарука со вступлением в должность, заверив его в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. "ЕС остается преданным в поддержке мирного решения конфликта на востоке Украины", - сказано в письме, датированном 3 сентября.

Также Туск и Юнкер заверили Гончарука в том, что ЕС продолжит политику непризнания незаконной аннексии Крыма.

Эльмар Брок. Фото: DW

Напомним, Словения предложила особый статус Украины в Евросоюзе.

Также мы писали, что в июле в Киеве состоялась встреча Зеленского, Туска и Юнкера.