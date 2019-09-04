На заседании в среду, 4 сентября, Кабинет министров Украины согласовал просьбу Офиса президента об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Об этом заявляет народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

"Кабмин уволил Кличко с должности главы КГГА! Киевское самоуправление - все", - написал Гончаренко.

По его словам, это решение "теперь поступит президенту для окончательного решения".

Подробнее о противостоянии Кличко и команды Зеленского можно прочитать здесь, а также здесь.

Ранее "Страна" сообщала, что из Рады отозвали законопроект, который обязывает украинцев покупать SIM-карты по паспорту.

Также мы рассказывали о том, что Кабинет министров на заседании 4 сентября займется табу на бумажки и упрощением правил перемещения в Доме правительства.