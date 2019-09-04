Украина готова к трехсторонним переговорам о транзите российского газа в формате Украина-ЕС-РФ уже в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба профильного министерства со ссылкой на слова министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля.

"Украинская делегация, которую я возглавлю, готова принять участие в трехсторонних газовых переговорах уже в этом месяце", – цитирует пресс-служба слова Оржеля в ходе беседы, которая состоялась у Оржеля с заместителем председателя Еврокомиссии (ЕК) Марошем Шефчовичем 3 сентября.

Стороны отметили, что сотрудничество в сфере энергетики должно оставаться одним из приоритетов отношений Украины и ЕС, а интеграция Украины в энергетические рынки Евросоюза будет способствовать укреплению энергетической безопасности обеих сторон.

Также собеседники обсудили процесс анбандлинга (разделения) "Нафтогаза Украины" и необходимость его скорейшего завершения, отмечается на сайте министерства.

Напомним, что Украина намерена заключить долгосрочный контракт на транзит российского газа в Европу.

Также мы писали о том, что "Нафтогаз" будет требовать с "Газпрома" $14 миллиардов компенсации, если тот прекратит транзит газа через Украину.