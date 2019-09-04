Потенциальные покупатели проигнорировали аукцион НБУ, на котором должны были реализовать памятные монеты, выпущенные по случаю предоставления Украине томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Об этом сообщается на сайте НБУ.

"Аукцион по продаже памятных монет "Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины", запланированный на площадке Универсальной товарной биржи "Контрактовый дом УМВБ 29 августа 2019 года, не состоялся в связи с отсутствием заявок от участников", - говорится в сообщении регулятора.

Как ранее сообщалось в НБУ, на этом аукционе были представлены монеты номиналом 100 грн из золота в футляре, номиналом 50 грн из серебра в футляре, номиналом 20 грн из серебра в футляре, номиналом 5 грн из нейзильбера в сувенирной упаковке.

Один лот состоял из четырех указанных монет по одной каждого вида. Таких лотов было 25. Начальная цена устанавливалась на уровне розничных цен НБУ, а минимальный шаг аукциона - 2 тысячи гривен.

Фото: bank.gov.ua

Монета "Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины" была введена в обращение 22 июля 2019 года. Розничная цена на серебряную монету номиналом 50 грн составляла 14 393 грн.

Ранее "Страна" писала о том, что НБУ ввел в обращение памятную монету номиналом 10 гривен "Земля-кормилица".

Также мы сообщали, что Нацбанк не нашел покупателя для рулонов неразрезанных гривен.