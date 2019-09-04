61-летняя американская актриса Шэрон Стоун продемонстрировала подтянутую фигуру, опубликовав фото в купальнике в своем Instagtam. Голубой купальник дополнили солнцезащитные очки в светло-розовой оправе.

На фото у бассейна с Шерон Стоун двое друзей - Рон и Марта Блум. Они одеты в футболки и джинсы, а их позы напоминают боевые приемы героев из знаменитого фильма "Ангелы Чарли".

Поклонники стали забрасывать комплиментами секс-символ из "Основного инстинкта". Они задаются вопросом, как актрису удается сохранять молодость и такое подтянутое тело.

Как сообщала "Страна", актриса часто снимается полуобнаженной для глянцевых изданий. В мае этого года она появилась в оригинальной черно-белой фотосессии для португальского выпуска Vogue и рассказала, что в Голливуде означает термин fuckable.

Ранее "Страна" сообщала, что новым избранником Шэрон Стоун стал итальянский бизнесмен моложе ее на 19 лет.