Сегодня новый министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая дала первую пресс-конференцию. На ней глава Минзрава тезисно обозначила основные приоритеты дальнейшей работы.

В целом из слов министра стало ясно, что Скалецкая намерена продолжать и усовершенствовать реформу своей предшественницы Уляны Супрун, но в определенных моментах будут изменения. Какие именно - новоиспеченная министр не уточнила. По ее словам, она еще входит в курс дела реформы здравоохранения и вникает во все процессы внутри МОЗ.

Отвечая на вопрос журналиста "Страны" о том, что ее связывает с нардепом от "Слуги народа" Михаилом Радуцким, который ранее в переписке назвал ее "своим человеком", Скалецкая заявила, что близко с ним не знакома.

"Я с Михаилом Радуцким если и пересекалась как-то, то только на эфирах. На каком-то из них я сказала, что как писала законопроекты, так и буду, и если нужна помощь - обращайтесь. И мы дальше общались только на эту тематику", - заявила министр.

Она также отрицает, что ее назначению способствовал Радуцкий: "Просто в какой-то момент я узнала, что есть вакансия, и мне предложили тоже подать свое резюме. Ничего кроме этого, никаких договоренностей не было, остальное - сплетни", - сказала Зоряна Скалецкая.

Также она добавила, что в Министерстве планирует работать долго. Несмотря на ранние заявления главы парламентской фракции" Слуги народа" Давида Арахамии о том, что Зоряна на должности временно, а спустя несколько месяцев пост может занять Михаил Радуцкий.

Ранее "Страна" сообщала, что новая глава Минздрава Скалецкая представила свою команду.

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