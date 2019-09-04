В четверг, 5 сентября, дожди из западных и северных областей Украины переместятся на восток и юг. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"5 сентября погонит атмосферный фронт в восточном направлении и поэтому запад и север освободятся от дождей, а к температуре воздуха вернется совесть и она повысится", - пишет Диденко.

По ее словам, 5 сентября днем температура в указанных регионах ожидается на уровне +​​22...+26 градусов. А на востоке, юге и в центральных областях пройдут периодические дожди и немного посвежеет - до +25...+29 градусов, местами столбики термометров поднимутся до отметки +30 градусов.

"В Киеве завтра без осадков, днем ​​ожидается около +23, +24 градусов. Так что не вешаем нос, молодое бабье лето и сами бабы еще могут быть ого-го", - написала Наталья Диденко.

Скриншот: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, "Страна" публиковала прогноз погоды до конца недели.

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