Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая рассказала, что возможно в ближайшее время в ВР зарегистрируют новый законопроект о легализации медицинского каннабиса. Как сообщает РБК-Украина, об этом Скалецкая заявила на пресс-конференции в среду, 4 сентября.

Скалецкая прокомментировала информацию о том, что бывшая глава Минздрава Уляна Супрун выносила на заседание правительства вопросы легализации медицинской марихуаны, но министр внутренних дел Арсен Аваков заблокировал инициативу.

"Что касается позиции Авакова по каннабису… мы переговорили в парламенте. Действительно, есть вопрос, но это не означает, что он категоричный. Мы должны просто проработать этот момент более детально, с максимальным обоснованием вопроса медицинского применения. Если мы обоснуем, я думаю, у нас может быть конструктивный разговор", - заявила Скалецкая.

Кроме того, она рассказала, что по прошлому законопроекту о легализации каннабиса возникло много вопросов. У депутатов фракции Слуги народа есть свои идеи по этому вопросу, в связи с чем возможно появится новый законопроект.

Ранее "Страна" сообщала, что Скалецкая рассказала о приоритетах новой команды Минздрава.

Кроме того, мы говорили, что НСЗУ опубликовала список бесплатных лабораторных исследований для украинцев.