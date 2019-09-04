66-летний американский актер Микки Рурк на днях появился с "новым" лицом на шоу Good Morning Britain. Поклонники едва узнали кумира, настолько его изменили пластические операции. Мы собрали фото Рурка, который не раз прибегал к услугам хирургов, до и после самых заметных пластических вмешательств.

80-е. "Девять с половиной недель", "Сердце ангела"

Мелодрама "Девять с половиной недель" сделала Микки Рурка секс-символом и знаменитостью. В фильме он снялся вместе с Ким Бейсингер. Именно таким его и запомнили поклонники: с фирменным прищуром и улыбкой. Фильм изменил судьбу актера, но вместе с популярностью Рурк не смог избежать проблем с алкоголем и наркотиками.

Фото: Кадр из фильма "9 с половиной недель"

До кардинальных изменений во внешности Рурк снялся в фильмах "Пьянь", "Отходная молитва", сыграл детектива Гарри Эйнджела в фильме "Сердце Ангела".

Кадр из фильма "Пьянь"

Кадр из фильма "Сердце Ангела"

90-е. Бокс

В начале 90-х Рурку решил вернуться к боксу, которым занимался еще до того, как уехал в Нью-Йорк, чтобы стать актером. На ринге ему дважды ломали нос, один раз разбили скулу.

В 90-х актер снялся в еще двух знаковых для себя фильмах - "Дикая орхидея" (там он сыграл с своей будущей женой Кэрри Отис, с которой прожил 6 лет) и Пуля" в 1996 году. После роли в этой драме карьера актера пошла на спад, его звали только во второсортные боевики.

Фото: Кадр из "Дикой орхидеи"

Фото: Кадр из фильма "Пуля"

2000-е. Операции удачные и не очень

В 2000-х Рурк решил подкорректировать травмы, полученные на ринге. Но, по его словам, попал к плохому парню, который не смог по кусочкам собрать его лицо. Актер рассказывал, что ему сделали пять операций по восстановлению носа и одну – по восстановлению раздробленной скулы, вырезали хрящ из уха и восстановили нос.

Актер не рассказывала, но, по-видимому, кроме пластики не обошлось без уколов ботокса. Именно в это время поклонники перестали узнавать его.

В 2008 году Микки Рурк снялся в фильме "Рестлер", который вновь сделал его известным. Гонорар за него пришелся очень кстати, поскольку сидевший без работы актер успел распродать свою коллекцию мотоциклов, машины и особняк. Он признавался, что жил на 200 долларов в неделю в маленькой комнате.

Фото: Кадр из фильма "Рестлер"

Перед съемками актер несколько месяцев усиленно тренировался, но если тело его выглядело помолодевшим, то лицо - нет. Оно оплыло и стало напоминать маску со скупой мимикой.

В 2012 году 60-летний Микки Рурк сделал операцию, которая должна была исправить неудачные результаты вмешательства 2008 года, а также круговую пластику лица, подтянул веки. Он стал выглядеть лучше. Кроме того, улучшил свою форму и смог похвастаться кубиками пресса.

В 2015 году Рурк вновь лег под нож хирурга, чтобы выглядеть моложе рядом с русской моделью Анастасией Макаренко (которая младше его вдвое), похудел, стал блондином. Впрочем, свадьба так и не состоялась.

Микки Рурк с возлюбленной

На последних фото этого года актера сложно узнать. Невооруженным глазом видно, что все пластические операции Микки Рурка были скорее направлены на омоложение, а не на исправление формы носа или лица.

"Меня страшно угнетает мысль, что я потерял свою внешность. Я расстраиваюсь, когда вижу себя в старых фильмах. Я был гораздо привлекательнее, это ужасно. Отвратительно видеть, как ты становишься хуже" - сказал однажды актер. Видимо, поэтому он не прекращает попыток улучшить внешность.