Поправки в Конституцию Украины, предусматривающие переподчинение Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) президенту, могут привести к неоправданной концентрации власти в руках главы государства. Об этом сообщается на сайте неправительственной международной организации Transparency International.

В сообщении говорится, что президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона, согласно которому глава государства получает полномочия назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР. В заключении Transparency International отмечается, что эти структуры имеют признаки органов исполнительной власти, поэтому должны подчиняться правительству.

"Несмотря на то что такие изменения в Конституцию в краткосрочной перспективе решат вопрос законности существования (этих - Ред.) органов, они могут положить начало неоправданной концентрации власти в руках президента", - считают в организации.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 29 августа внес законопроект, которым предлагает внести изменения в Конституцию, закрепив в ней право главы государства назначать директоров НАБУ и ГБР.

Также мы сообщали, что в Раде пока нет 300 голосов за право Зеленского назначать глав НАБУ и ГБР.