В минувшие выходные в центре Киева полицейские остановили нарушителя правил дорожного движения, который предъявил им фальшивые документы оперативника. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в патрульной полиции.

Задержание произошло на бульваре Дружбы Народов. Копы остановили за нарушение правил дорожного движения Mercedes с "крутыми" номерами: четырьмя восьмерками и общегосударственными символами "ІІ", которыми зачастую пользуются сотрудники МВД и спецслужб.

На замечание патрульных о нарушении ПДД и требование передать водительское удостоверение и документы на машину водитель начал скандалить. Мужчина заявил, что он "важная птица" и показал оперативный талон. Это корочка, которую сотрудники МВД и спецслужб под прикрытием используют на оперативных заданиях. Оперативный талон освобождает машину от досмотра и дает право водителю при крайней необходимости отклоняться от соблюдения ПДД. Такие талоны при разных министрах МВД, по информации общественных организаций, за хорошие деньги массово выдавались гражданским лицам, чтобы те могли отбиваться от гаишников и полиции.

Однако в этом случае патрульные попались дотошные и не поленились перезвонить в диспетчерскую УПП, чтобы уточнить, есть ли в базе оперативный талон с таким номером. Оказалось, что его там нет и талон - фальшивка. Документ с признаками подделки был изъят, а по факту использования заведомо поддельного документа заведено уголовное производство по ч.4 ст.358 УК Украины. Виновнику грозит наказание до 2 лет ограничения свободы.

Напомним, в конце августа в Киеве водитель-нарушитель вместе с правами предъявил полиции героин.

Также мы писали, что в Днепре водитель протащил на своем Jaguar патрульного, остановившего машину за нарушения.