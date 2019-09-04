Виновницу кровавой аварии в Харькове Елену Зайцеву 2 сентября этапировали в исправительное заведение, где она будет отбывать 10-летнее наказание. Вопреки словам ее адвоката Юлии Плетневой, которая заверила, что ее подзащитную увезли в колонию, виновница ДТП с шестью погибшими, будет находиться в заведении открытого типа для содержания женщин, осужденных к ограничению свободы. Об этом сообщает Depo.Харков со ссылкой на пресс-секретаря Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Дарью Мартынову.

По ее словам, Зайцева этапирована в Покровский исправительного центра №79. По данным сайта Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний и пробации, Покровский исправительный центр (№79) (до переименования - Орджоникидзевский исправительный центр) - учреждение открытого типа для содержания женщин, осужденных к ограничению свободы. Плановое наполнение - 460 человек (в том числе сектор минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для женщин, впервые осужденных к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, или за умышленные преступления небольшой и средней тяжести). Учреждение расположено в 10 км от города Покров (бывший Орджоникидзе) Днепропетровской области.

Фото: kvs.gov.ua

Заведение образовано в 1986 году на территории Чкаловского горно-обогатительной фабрики. Здесь было организовано лечебно-трудовой профилакторий №53 (ЛТП-53), в котором женщины отбывали наказание и проходили курс лечения от наркомании и алкоголизма. В 2001 году в учреждении создан участок - исправительный центр для содержания лиц, осужденных к ограничению свободы.

Исправительный центр отнесен в колонию минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания с участком (исправительным центром), в которой содержатся осужденные впервые к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, преступления небольшой и средней тяжести, а также лица, переведенные из колоний минимального уровня безопасности с общими условиями содержания и колоний среднего уровня безопасности в порядке, предусмотренным КВН Украины, а также осужденные к ограничению свободы.

Напомним, жуткое ДТП, в результате которого погибли шесть человек произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Водитель автомобилея Lexus 20-летняя Елена Зайцева и водитель Volkswagen Touareg 49-летний Геннадий Дронов нарушили правила ПДД и столкнулись на регулируемом перекрестке, травмировав пешеходов, пятеро из которых скончались на месте, а один - в больнице. 26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и приговорил обоих к 10 годам лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что осужденного на 10 лет за смертельное ДТП в Харькове Дронова этапировали в колонию.

Также мы сообщали, что из колонии во Львовской области сбежали насильник и наркоторговец, которые могли приехать на такси в Киев.