29-летний нардеп от "Слуги народа", а в прошлом - свадебный фотограф Сергей Штепа, который на выборах обошел директора Мотор-Сичи на округе в Запорожье, задекларировал коллекцию старинных монет и фототехнику стоимостью в четверть миллиона гривен. Об этом свидетельствуют данные его декларации.

Согласно документу, с 2006 года Штепа является владельцем коллекции старинных монет, стоимость которых оценена в 200 000 гривен. Также он указал, что фотоаппараты и объективы - стоимость техники составляет 250 000 гривен.

У депутата есть собственная квартира в Запорожье, автомобиль TOYOTA CAMRY 2007 года выпуска, приобретенный в 2017 году. От предпринимательской деятельности от получил в прошлом году 48 400 гривен, постоянного места работы не имеет. Наличными нардеп имеет 250 000 гривен и 18 000 долларов, на банковских счетах он сохраняет еще 9500 долларов и более 15 000 гривен.

Скриншот: public.nazk.gov.ua

Напомним, во время выборов в Верховную Раду 29-летний свадебный фотограф и представитель партии "Слуга народа" Сергей Штепа победил на округе №77 в Запорожье. Он обошел народного депутата четырех созывов и совладельца машиностроительного завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. После подсчета 100% бюллетеней оказалось, что у Штепы - 44,22% голосов, у Богуслаева - 31,5%. "Страна" подробно писала о том, что о нем известно.

Любопытно, что Штепа уже успел поучаствовать в законотворчестве. Он вместе с соавторами-однопартийцами выступил инициатором законопроекта № 1083 "Об электронных коммуникациях", который раскритиковали за идею "тотальной регистрации мобильников" и "SIM-карты по паспорту". В итоге из Рады отозвали этот законопроект.