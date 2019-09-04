В возрасте 74 лет ушел из жизни известный немецкий фэшн-фотограф Питер Линдберг. Об этом сообщается на странице Линдберга в Instagram.

"С большой грустью мы объявляем о кончине Петера Линдберга", - говорится в сообщении. Причина смерти не называется. У модного фотографа остались супруга, четыре сына и семь внуков.

Фото: instagram.com

Питер Линдберг родился в Польше, но жил в Германии, а затем переехал в Париж. Имея художественное образование, он в 1970-х годах увлекся фотографией и спустя всего пару лет стал рекламным фотографом. Линдберг известен прежде всего благодаря своим портретам. Он снимал характеры и реальные эмоции.

Питер прославился в 1988 году, когда открыл миру новое (в то время) поколение супермоделей, сфотографировав их в белых рубашках на песчаном пляже. Затем, сняв Наоми Кэмпбелл, Линду Евангелисту, Татьяну Патиц, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд для январской обложки британского Vogue 1990 года, он навсегда вошел в историю культуры конца XX века, как эталон модной фотографии. Его работы находятся в коллекциях Центра Помпиду в Париже и музея Виктории и Альберта в Лондоне.

Фото: instagram.com

Линдберг также известен своей работой с Vanity Fair, Vogue, Harper’s Bazaar и другими ведущими изданиями. Он сотрудничал с Карлом Лагерфельдом и Джорджо Армани, работал с такими топ-моделями и актрисами, как Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Синди Кроуфорд.

Кроме того, Линдберг создал постеры для фильмов "Голод" с Катрин Денев, Дэвидом Боуи и Сьюзан Сарандон и "Поговори с ней" режиссера Педро Альмодовара.

Напомним, что лучший свадебный фотограф Европы укладывает моделей в прибой и загоняет в трущобы ради эффектных кадров.

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