В УЕФА подвели еще один итог минувшей Лиги чемпионов. Как оказалось, защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк развил самую высокую скорость в турнире сезона-2018/2019.

Скорость голландца в одном из рывков в полуфинальном матче Лиги чемпионов против Барселоны (Ливерпуль проиграл тогда на выезде со счетом 0:3 - Ред.) составила 34,5 км/ч, как передает пресс-служба УЕФА.

Реактивный ван Дейк, фото: eurosport.ru

Второй скоростной результат у полузащитника Манчестер Сити Лероя Сане. В матче с Хоффенхаймом он показал 34,4 км/ч, третий - у защитника "горожан" Кайла Уокера. "Радары" показали для него 34,2 км/ч во встрече с Тоттенхэмом.

Напомним, что Вирджил Ван Дейк был признан лучшим защитником прошедшего сезона Лиги чемпионов, а также лучшим игроком сезона-2018/19 по версии УЕФА.

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