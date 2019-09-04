Украинская поп-звезда Настя Каменских, которая недавно показала как занимается йогой в лосинах и без макияжа, обнародовала новую серию снимков в своем Instagram. На них она продемонстрировала новый концертный наряд - боди, расшитое бисером с аппликацией в виде звезд, а также черные чулки и сапожки.

"Как вам мой новый образ?", - подписала снимок певица. Боди - продукт собственного бренда певицы - NK. Его плечи украшает блестящая бахрома. Комплект дополняет концертная фуражка, расшитая жемчужинками.

"Спасибо Лешенька за любовь, поддержку, веру в меня, настрой на концерт, вкусную еду, цветы с утра, поцелуи и конечно, за фото...", - рассыпалась в комплиментах мужу звезда. На одном из снимков она вместе с ним.

Фото: instagram.com/kamenskux

Фото: instagram.com/realpotap

Но не все поклонники артистки оценили метаморфозы. Некоторые сравнили ее экстравагантный наряд с костюмами российского исполнителя Валерия Леонтьева. Другие возмущаются откровенностью и вульгарностью комплекта.

Но, похоже, Каменских просто счастлива и не читает злобных комментариев. По крайней мере, в одном из интервью она так описала свой секрет спокойствия, несмотря на хейтеров в соцсети.

Ранее Каменских показала фото и видео, как она тренируется в Киеве на фоне живописных видов столицы

А в конце августа певица NK похвасталась очередной порцией горячих снимков в купальнике.