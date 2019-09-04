1,5 миллиона евро ФК "Шахтер" заплатил "Шальке" за подписание полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки. Об этом сообщает Bild.

Уточняется, что таким образом клуб также сэкономил пять миллионов евро годичной зарплаты футболиста, чей контракт заканчивался летом 2020 года.

Напомним, что Коноплянка с августа 2017 года выступал за немецкий "Шальке". В сезоне-2018/19 провел за "Шальке" 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

Как известно, первым профессиональным клубом в карьере Коноплянки был "Днепр", где он дебютировал в 17-летнем возрасте. С этой командой Коноплянка становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины, а в сезоне-2014/15 дошел до финала Лиги Европы.

Позже он выступал за испанскую "Севилью", с которой в 2016 году выиграл Лигу Европы, и немецкий "Шальке".

Ранее "Страна" писала о том, что появились первые фото Евгения Коноплянки в форме донецкого "Шахтера".

Также мы сообщали, что по словам Коноплянки, его личные футбольные амбиции совпадают с амбициями "Шахтера" на сто процентов.