Завершился аудит крупнейшего в Украине Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal" (Днепропетровская область), по его итогам сумма претензий составляет 9 млрд грн. Об этом со ссылкой на главу Офиса крупных налогоплательщиков Евгения Бамбизова пишет "Интерфакс-Украина".

По словам Бамбизова, основная сумма связана с уплатой рентной платы за использование недр, занижением арендной платы за землю. Кроме того, были выявлены работы предприятия, которые имеют признаки фиктивных. Офис крупных налогоплательщиков готов передать эти материалы в правоохранительные органы.

Напомним, в июле в СБУ сообщили, что нашли на ArcelorMittal Кривой Рог повышенную в десятки раз радиацию. 8 августа на предприятии заявили, что достигли договоренности с Офисом президента о снижении выбросов в атмосферу и финансировании социальных проектов в городе.

Также мы писали, что в июле был арестован брат владельца ArcelorMittal Лакшми Миттала.