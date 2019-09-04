Президент Владимир Зеленский вернул Верховной Раде закон о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации "Пласт". Об этом сообщает сайт парламента.

Предложения президента к закону "О государственном признании и поддержке Пласта – Национальной скаутской организации Украины" поступили в парламент 3 сентября. Текст предложений президента на сайте Верховной Рады пока отсутствует.

Законопроект предлагает установить, что "Пласт" – единственная в Украине Национальная скаутская организация, которая действует на всей территории Украины, создает обособленные подразделения и пластовые воспитательные части, через которые осуществляет свою деятельность согласно Уставу "Пласта" и этому закону.

Согласно документу, на деятельность "Пласта" выделяются средства из государственного бюджета и местных бюджетов. "При реализации проектов "Пласта", финансирование которых осуществляются за счет средств государственного, местного бюджетов, 20% от средств, полученных для их реализации "Пластом", направляются на финансирование административных расходов "Пласта" в рамках таких проектов", - говорится в законе.

Отмечается, что взнос за членство "Пласта" в международных скаутских, молодежных и общественных организациях, объединениях и союзах общественных организаций будут оплачивать из госбюджета.

При утверждении местных бюджетов предусматриваются расходы на реализацию программ содействия развитию "Пласта".

Доступ детей и молодежи к участию в "Пласте" намерены гарантировать в том числе создавая пластовые воспитательные части в каждой территориальной общине, а также посредством обеспечения членов "Пласта" униформой.

Отметим, законопроект получил негативную оценку Главного научно-экспертного управления (ГНЭУ). В заключении отмечено, что принятие этого документа может создать условия, которые будут препятствовать другим молодежным и детским общественным организациям иметь равные возможности по получению государственной поддержки, в том числе и финансовой, чем и нарушается принцип равенства всех общественных объединений перед законом.

Напомним, что 30 мая Верховная Рада 8 созыва приняла закон "О госуд арственном признании и поддержке Пласта – Национальной скаутской организации Украины". В июне тогдашний глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал его и передал на подпись новому президенту Владимиру Зеленскому.

Также мы писали о том, что украинские пластуны в прошлом году зажигали Вифлеемский огонь на заседании Верховной Рады.