В эту субботу, 7 сентября, сборной Украине предстоит довольно непростой экзамен в Вильнюсе. В отборочном матче к Евро-2020 наша команда сыграет со сборной Литвы. Наши парни уже съехались на сборы в Киев и провели первую полноценную тренировку, за которой наблюдали преданные фанаты сборной Украины.

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко провел своего рода фотосессию с болельщиками и рассказал пресс-службе УАФ о своей форме и будущей игре.

Фото: Павел Кубанов/УАФ

- Александр, в сборную футболисты съехались в хорошем настроении?

- А по-другому здесь быть не может (улыбается). У нас сплоченный коллектив. Все соскучились друг по другу, поэтому будем тренироваться и готовиться с особым энтузиазмом.

- Что скажешь о ближайшем сопернике?

- Мы еще не изучали сборную Литвы, поэтому пока сложно дать ей какую-то характеристику. Но соперники будут играть дома, поэтому захотят проявить себя с лучшей стороны перед своими болельщиками. Впрочем, у сборной Украины есть свои задачи. Мы будем сосредоточены на своей игре и приложим все усилия, чтобы уехать из Вильнюса с максимальным результатом.

- Игра будет проходить на искусственном поле, думаешь по этому поводу?

- В какой степени мы будем обращать на это внимание. Но каждый в нашей сборной - профессионал, поэтому мы должны быстро адаптироваться к таким условиям. Мы еще потренируемся на этом газоне, поэтому, думаю, проблем не должно быть.

- Приятно тренироваться на "Олимпийском" в такой атмосфере?

- Конечно. Мы чувствуем поддержку своих фанов, спасибо им.

- Как оценишь свою форму?

- Это должны делать наставники, но сезон начался, и я чувствую стопроцентную готовность.