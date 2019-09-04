Борьба с инфекционными вспышками и вакцинация. Скалецкая рассказала о приоритетах новой команды Минздрава
Новый министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая объявила, то приоритетами в работе новой команды ведомства станут борьба с инфекционными вспышками и вакцинация взрослого населения. Об этом пишет "Корреспондент".
"Во-первых, это касается эпидемий - разработка порядка реагирования на инфекционные вспышки. Ситуация не имеет единой централизованной процедуры. Сегодня регионы ждут этого от нас. И мы в первую очередь должны это сделать", - сказала Скалецкая.
Среди других приоритетных направлений работы глава Минздрава выделила:
- Медицинские протоколы.
- Доступные лекарства: "Переведены деньги на лекарства по 2018-2019 год".
- Экстренная медицинская помощь: "С министерством инфраструктуры будут отрабатываться вопросы дорог, которые важны для экстренной медпомощи".
- Трансплантология: "Делаем все, чтобы подготовить и не откладывать закон".
- Высокотехнологичная медпомощь.
- Рост продолжительности жизни и рождаемости в Украине.
- Инклюзивность.
По словам Скалецкой, медицинская реформа вторичного звена в Украине должна запуститься в 2020 году.
"Мы активно работаем в этом направлении, но ситуация сложилась такая… чтобы запустить в следующем году полностью вторичку через Национальную службу здоровья, через договоры, согласно с предусмотренным законом гарантированным пакетом, еще много не сделано", - сказала Скалецкая.
Напомним, "Страна" подробно писала о том, что известно о новом министре здравоохранения Зоряне Скалецкой. В частности, что она - бывшая супруга экс-нардепа от БПП Александра Черненко и медицинская активистка времен Ульяны Супрун.
Также мы сообщали, что новая глава Минздрава Скалецкая представила свою команду. В ней есть врачи, политтехнолог и экс-помощник нардепа.