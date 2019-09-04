Новый министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая объявила, то приоритетами в работе новой команды ведомства станут борьба с инфекционными вспышками и вакцинация взрослого населения. Об этом пишет "Корреспондент".

"Во-первых, это касается эпидемий - разработка порядка реагирования на инфекционные вспышки. Ситуация не имеет единой централизованной процедуры. Сегодня регионы ждут этого от нас. И мы в первую очередь должны это сделать", - сказала Скалецкая.

Среди других приоритетных направлений работы глава Минздрава выделила:

Медицинские протоколы.

Доступные лекарства: "Переведены деньги на лекарства по 2018-2019 год".

Экстренная медицинская помощь: "С министерством инфраструктуры будут отрабатываться вопросы дорог, которые важны для экстренной медпомощи".

Трансплантология: "Делаем все, чтобы подготовить и не откладывать закон".

Высокотехнологичная медпомощь.

Рост продолжительности жизни и рождаемости в Украине.

Инклюзивность.

По словам Скалецкой, медицинская реформа вторичного звена в Украине должна запуститься в 2020 году.

"Мы активно работаем в этом направлении, но ситуация сложилась такая… чтобы запустить в следующем году полностью вторичку через Национальную службу здоровья, через договоры, согласно с предусмотренным законом гарантированным пакетом, еще много не сделано", - сказала Скалецкая.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, что известно о новом министре здравоохранения Зоряне Скалецкой. В частности, что она - бывшая супруга экс-нардепа от БПП Александра Черненко и медицинская активистка времен Ульяны Супрун.

Также мы сообщали, что новая глава Минздрава Скалецкая представила свою команду. В ней есть врачи, политтехнолог и экс-помощник нардепа.