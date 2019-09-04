В Киеве обновили фонтан "Самсон" на Контрактовой площади. Его очистили от мусора, но перекрасили его в ярко-розовый (лиловый) цвет. Подтверждающие этот факт фото появились на странице журналиста Дмитрия Качуры в Facebook.

"Пару недель назад писал об ужасном состоянии фонтана Самсона на Подоле. Облупленная статуя с кучей мусора в самом фонтане. Сегодня проходил мимо и ужаснулся... Мусор коммунальщики из фонтана убрали, что гуд. Более того - они перекрасили памятник... Хочется глянуть этим эстетам из благоустроя в глаза", - написал Качура.

Фото: facebook.com/ Дмитрий Качура

Известно, что фонтан "Самсон" установили еще в 1794 году и подключили к первому в Киеве сырецкому водопроводу. Фонтан со статуей был разрушен в 1934 году. По городское легенде, некий местный начальник, увидев рядом с фонтаном кучу мусора, махнул в сторону резервуара, крикнув: "Убрать!" На что незадачливые и перепуганные горожане отреагировали разрушением архитектурного памятника. Восстановлен фонтан был в 1985 году перед 1500-летием города Киева.

Ранее "Страна" писала о том, что на Майдане один фонтан окрасился в зеленый цвет, а другой стал играть мыльными пузырями.

Также мы сообщали, что в центре Киева из-под земли забил фонтан с пятиэтажный дом.