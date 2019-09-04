Президент Словении Борут Пахор, выступая на 14-м стратегическом форуме в городе Блед, предложил дать Украине "особый статус" в Евросоюзе. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Политик заявил также, что страны Западных Балкан должны получить полноценное членство в ЕС. Турецкие медиа обратили на его слова внимание, поскольку Пахор предложил особый статус и для Турции.

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу раскритиковал заявление главы Словении: по его словам, Турции нужно полноценное членство в блоке, а не какой-либо промежуточный статус. Дипломат посетовал на перемену мнения Пахора, который ранее "активно защищал членство Турции", и подчеркнул, что его страна готова к новым переговорам по этому вопросу.

Отметим, что Турция подала заявку на членство в Европейском экономическом сообществе еще в далеком 1987 году. В 1997 году Анкара получило права на вступление в Евросоюз, однако переговоры об этом начались только в 2004 году и до сих пор ни к чему не привели.

Напомним, что в январе тогда еще глава МИД Климкин предположил, что вступление Украины в ЕС произойдет не ранее 2035 года.

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