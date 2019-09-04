Украинская певица Тина Кароль, которая часто демонстрирует обсуждаемые образы в своем Instagram, снова появилась на сцене в наряде, который не оставил равнодушным ее поклонников. Для съемок шоу "Музыкальная платформа" она выбрала плиссированное платье в пол насыщенного лилового цвета. В нем 34-летняя поп-дива выступила на стадионе "Арена Львов", исполнив пять песен. Кароль не смогла сдержать эмоциональных слез. Снимки появились в ее Instagram.
Многие поклонники отметили откровенное декольте исполнительницы. Часть фанатов сравнила образ Кароль с тем, который был у Аллы Пугачевой в молодости. В частности, в кинофильме "Женщина, которая поет". Многие подписчики восхитились стилем Тины Кароль и ее фирменной деталью имиджа – красной помадой.
"Женщина красивая, перебор есть в декольте", "Прекрасна в любом наряде", "Пугачеву напоминает", "Какое чудесное платье", "Королева", "Примадонна", - пишут певице в комментариях.
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Тина Кароль во Львове! #тинакароль
Фото: instagram.com/tina_karol
Кадр из фильма "Женщина, которая поет"
Тина Кароль часто появляется на публике в женственных и запоминающихся нарядах. Часто это облегающие фигуру платья или одежда с декольте. Например, многим поклонникам запомнились ее супер-обтягивающие платья из латекса. А на День независимости она появилась в объемном белоснежном платье от арабского дизайнера Мохаммеда Аши - ASHI Studio.
Фото: instagram.com/tina_karol
Напомним, что 1 сентября Тина Кароль в соцсети показала фото своего сына Вениамина, который начал новый учебный год.
Также "Страна" рассказывала, как Пугачевой показалась на публике в молодежной одежде - в кепке, джинсах и красном кардигане.