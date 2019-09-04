Украина активно делает выплаты по госдолгу. В частности, во вторник, 3 сентября, Минфин совершил несколько крупных платежей по внешним заимствованиям. Один из них - Международному валютному фонду: перечислили $156 млн в счет погашения кредита stand by 2014 года (не путать с текущим stand by, открытым в прошлом году). И еще два по еврооблигациям 2015 года на общую сумму $1,1 млрд ($661,34 млн - погашение бондов; $444,36 млн - выплата процентов по бумагам). Об этом пишет Ubr.ua.

Отмечается, что это еще не все выплаты сентября. До конца этого месяца Минфину и крупным госпредприятиям предстоит еще несколько выплат. По результатам которых совокупные кредитные перечисления сентября должны перевалить за $2 млрд.

"На следующей неделе мы должны заплатить МВФ порядка $409 млн. Это уже по программе расширенного финансирования - EFF. А 25 сентября правительству предстоит выплата по купонам еврооблигаций 32 года - порядка $111 млн. К тому же у госкомпаний в сентябре немалые платежи по евроооблигациям: у Укрзализныци - $167 млн и у Ощадбанка - $72 млн", - рассказал руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

На этот месяц приходится пик долговых выплат. Хотя до конца года также предстоят солидные платежи, однако они разбиты на три месяца. Паращий уточнил объемы и хронометраж.

Октябрь:

$461 млн — погашение долларовых внутренних гособлигаций (ОВГЗ);

$81 млн — платеж по еврооблигациям Укрэксимбанка.

Ноябрь:

$57 млн — выплата по кредиту МВФ;

€417 млн — погашение по ОВГЗ;

$78 млн — платеж по еврооблигациям.

Декабрь:

$160 млн — выплата по ОВГЗ.

Комментируя последние долговые платежи в сентябре, министр финансов Оксана Маркарова, заверила, что у правительства не будет проблем с октябрьскими платежами. Финансисты поддерживают ее оптимизм, никто не сомневается, что власти справятся с выплатами и до конца года. В тоже время все надеются на положительный исход переговоров новой власти на предмет новой кредитной программы с МВФ: расширенного финансирования, общий объем которой пока не уточняется.

Ранее "Страна" писала о том, что по словам премьера Гончарука, боязнь высоких выплат по госдолгу не должна мешать экономическому росту.

Также мы сообщали, что Россия выплатит долг Совету Европы.