Президент Украины Владимир Зеленский не стал подписывать законопроект об ответственности за развращение и изнасилование несовершеннолетних, который предусматривает принудительную химическую кастрацию, он вернул его в парламент. Об этом свидетельствует информация в карточке законопроекта на сайте Рады.

Отметим, что на подпись президенту документ поступил еще 22 июля, 4 сентября Зеленский вернул его со своими предложениями.

Напомним, законопроект предусматривает применение химической кастрации в случае изнасилования лица в возрасте до 14 лет, независимо от его добровольного согласия. Процедура химической кастрации предусматривает введение осужденному антиандрогенних препаратов, которые состоят из химических веществ, которые должны уменьшить либидо и сексуальную активность. Принудительная химическая кастрация не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте свыше 65 лет.

Кроме того, Кабмину, в соответствии с законопроектом, в течение двух месяцев необходимо обеспечить создание публичного реестра лиц, осужденных за изнасилование или развращение несовершеннолетних.

Ранее с критикой законопроекта выступала бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. По ее утверждению, использование химической кастрации педофилов как метода наказания без согласия является грубым нарушением прав человека, так как лишь часть насильников несовершеннолетних являются педофилами.

Напомним,11 июля Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о химической кастрации в случае изнасилования несовершеннолетнего и поручила правительству создать публичный реестр осужденных за изнасилование несовершеннолетних. Законопроект был внесен бывшим нардепом - главным радикалом Олегом Ляшко.

А 19 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об ответственности за развращение и изнасилование несовершеннолетних, который предусматривает принудительную химическую кастрацию.