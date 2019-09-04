В субботу, 7 сентября, сборная Украины проведет в Вильнюсе очень важный поединок отборочного турнира к Евро-2020 против команды Литвы. В УЕФА на этот матч назначили бригаду арбитров из Боснии во главе с 35-летним Ирфаном Пельтом.

На линиях ему будут помогать Сенад Имбришимбегович и Давор Бельо. Обязанности четвертого рефери будет выполнять Драган Петрович, как передает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Важность этого матча трудно переоценить, ведь в параллельном поединке будут играть прямые наши конкуренты в борьбе за путевку на Евро-2020 - сборные Сербии и Португалии. В случае успеха в Литве позиции сборной Украины только укрепятся.

Вот положение в турнирной таблице группы В на 4 сентября

Фото: terrikon.com

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка перешел в донецкий Шахтер из немецкого Шальке.

Также мы рассказывали, что Бельгия убегает, а Турция догоняет Украину в рейтинге УЕФА.