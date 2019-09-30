30 сентября православные отмечают День великомученицы Софии и ее трех дочерей - Веры, Надежды и Любви. Согласно святому писанию, юные христианки пострадали за свою веру. В этот день именины отмечают обладательницы этих четырех имен, а одинокие женщины просят заступничества у ссятых.

Кто такие Вера, Надежда, Любовь и мать их София

София с дочерьми жили во II веке н.э в Риме во время правления императора Адриана, когда доминирующей религией было язычество. По доносу наместника Антиоха 12-летняя Вера, 10-летняя Надежда и 9-летняя Любовь были арестованы. Девочек под пытками заставляли поклониться богине Артемиде, но они не отказались от своей веры. После этого Веру, Надежду и Любовь казнили на глазах у матери.

Юных христианок похоронили на высоком месте за городом. София была безутешна и три дня провела на могилах дочерей, пока сама не скончалась. Ее похоронили рядом с детьми. Христианская церковь канонизировала мучениц. С 777 года их мощи покоятся в церкви французского города Эшо. Монастырь стал аббатством св. Софии, а деревня в Эшо - местом паломничества.

Четыре женщины считаются покровительницами всех женщин на планете, они стали образцом непоколебимой веры, мужества и силы духа, символом стойкости и стремления к жизни.

Значение праздника, традиции

Сегодня поздравляют всех девушек и женщин с именем Вера, Надежда, Любовь и София. В честь праздника именинницам дарят иконки, ладанки, угощают детей фруктами и сладостями.

В народе 30 сентября называли "бабьими именинами". С утра женщины выставляли за порог мужчин в доме, и оставшись одни, оплакивали нелегкую женскую судьбу. Но о хозяйских обязанностях не забывали, и к обеду ждали у стола домашних с праздничным пирогом. Замужним полагалось создать в доме уют. В церкви покупали три свечи, две ставили в храме, а одну приносили в дом. Свечу ставили в середину каравая, который лежал на столе. Произносили 40 раз молитву-оберег от нечистой силы и во имя семейного благополучия. Намоленный хлеб ели все домочадцы, его нельзя было давать посторонним, крошки не выбрасывали.

Одинокие женщины в церкви просили у высших сил помощи. По вечерам для незамужних женщин нередко устраивали смотрины.

В народе старались в этот день не проводить свадеб, венчаний, не делали тяжелой домашней работы.

Открытки и картинки Вера, Надежда, Любовь