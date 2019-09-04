Утром 4 сентября на дворе ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого прогремел взрыв, ректор и его жена получили травмы. Об этом пишет издание 20 минут.

Взрыв произошел около 7:45 утра, уточняет издание Тернополяны. "Неизвестные подбросили пакет с неизвестным содержимым. Ректор Андрей Крысоватый поднял его, а тот взорвался в руках. Жена хозяина без сознания. Две кареты скорой помощи забрали пострадавших в больницу, травмы очень серьезные", - говорится в публикации.

Один из соседей ректора рассказал журналистам, что взрыв был очень сильным. У пострадавшего мужчины была сильно повреждена рука, а его жена держалась за лицо. Ректор якобы подобрал возле дома пакет, он взорвался и ректору оторвало кисть руки.

Фото: npu.gov.ua

Их госпитализировали в областную больницу. Ее главврач Василий Блихар сказал, что состояние госпитализированных тяжелое.

Преcc-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало подтвердил УП, что во дворе хозяйства, где проживает ректор одного из высших учебных заведений Тернополя, взорвался неизвестный предмет, в результате чего ранения получил хозяин и его жена. "Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение больницы с диагнозом взрывная политравма", - отметил он.

Фото: ternopoliany.te.ua

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 15 (покушение на преступление) части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Событие произошло во дворе дома ректора по улице Тернопольской в ​​селе Петриков, вблизи Тернополя. Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы полиции, кинологи, взрывотехники, криминалисты. Также указывается, что недалеко от места взрыва нашли записку, которую могли оставить злоумышленники.

Фото: te.20minut.ua

Напомним, что под Тернополем от огнестрельного ранения погиб 36-летний охотник.

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